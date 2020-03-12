福建泉州欣佳酒店坍塌搜救行動今日近午找到最後一名受困者，但已無生體徵，總計事故造成29死42傷。因酒店改造工涉及違法與審批弊端，大陸國務院已成立調查組進行調查。

據福建交通部門官方微博指出，國務院聯防聯控機制3月12日舉行發佈會時指出，泉州欣佳酒店現場搜救基本結束，事故造成29人死亡。目前該酒店涉及違法建設多次違規改建，有關方面安全生產責任不落實。大陸國務院決定成立福建省泉州市欣佳酒店「3．7」坍塌事故調查組並開展調查工作，由國務院安全委員會辦公室副主任傅建華擔任組長。

泉州常務副市長洪自強昨天說，經初步調查，欣佳酒店在建設改造審批等方面確實存在嚴重問題，泉州市已將相關證據蒐集固定，對相關責任人員依法採取強制措施和必要的財產保全措施。

據《新京報》報導，航拍圖片顯示，事發地北側有部分樓層被掩埋，裸露在外的樓體豎向有7根從上而下的鋼筋，將酒店分成6個獨立的區域，每個獨立的空間，都打了隔斷。酒店窗戶所在的牆體建立在橫樑之上，下方懸空。

《新浪網〉引述多位居民和商戶表示，該酒店為一棟輕鋼結構廠房改造而來，3年前該酒店大樓曾發生過多次窗戶受擠壓爆裂的問題。危險的信號早已通過數種方式顯現，卻始終未被重視，直至大樓轟然倒下。

3月7號晚上7點左右，酒店發出山體滑坡與地震似的巨響，欣佳酒店發生嚴重傾斜後倒塌。酒點共有7層，1層有欣佳酒店大廳、超市入口及其他店舖；2層有酒店的辦公室；3層多為小商舖；4-6層是酒店房間；頂樓7層是員工宿舍與餐廳。

(中時電子報)