新冠肺炎持續蔓延，目前相關疫情已經對中國大陸各產業造成不同程度影響。在充滿挑戰的情況下，現在也是陸企快速評估、恢復和應對的時候。安永（EY）會計師事務所指出，在陸台商建立有彈性的供應鏈將是未來幾年的重點。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳也建議，陸企可採取積極作法，並建議在陸相關領域經營的台商，應密切留意陸產業情況，並積極建立並保持供應鏈彈性以因應未來發展。

(工商 )