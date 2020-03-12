主計總處：疫情將影響二月薪資、受僱人數 17:032020/03/12 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院主計總處今（12）日發布薪資統計指出，元月經常性薪資年增率雖跌破2％，惟這是適逢春節工作日數較少所致，新冠肺炎疫情對薪資、受僱人數的影響，研判二月才會出現。 國勢普查處副處長潘寧馨表示，一月經常性薪資年增率降至1.57％，並非受疫情影響，事實上疫情在一月底才發生，並未影響一月的薪資、受僱人數統計。 潘寧馨認為，疫情已對旅遊、觀光、餐飲及運輸造成衝擊，必會影響二月勞動統計，包括薪資、受僱人數及工時都會受影響，主計總處會用力、密切觀察。 (工商 ) #薪資 #受僱人數 #疫情 #年增率 #主計總處 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 富邦產 推企業防疫薪資費用險 04:102020/03/10 金融．稅務 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 老行庫拓業務 鎖定薪資戶 04:102020/03/12 投資理財 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 財經熱門新聞 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 股市避險找黃金失靈了 這個才是王道 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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