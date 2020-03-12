行政院主計總處今（12）日發布薪資統計指出，元月經常性薪資年增率雖跌破2％，惟這是適逢春節工作日數較少所致，新冠肺炎疫情對薪資、受僱人數的影響，研判二月才會出現。

國勢普查處副處長潘寧馨表示，一月經常性薪資年增率降至1.57％，並非受疫情影響，事實上疫情在一月底才發生，並未影響一月的薪資、受僱人數統計。

潘寧馨認為，疫情已對旅遊、觀光、餐飲及運輸造成衝擊，必會影響二月勞動統計，包括薪資、受僱人數及工時都會受影響，主計總處會用力、密切觀察。

(工商 )