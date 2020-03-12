大陸商務部外貿司司長李興乾12日表示，新冠肺炎疫情在海外國家和地區發展較快。短期看，對全球經濟和產業鏈的影響不可避免，全球經貿增長面臨一定壓力，大陸外貿企業的復工復產和新訂單的獲取也將受到一定影響，全球產業鏈供應鏈受到一定干擾。

李興乾說，商務部將努力做好穩外貿工作。具體而言，要進一步開拓多元化市場、優化國際市場布局，支持外貿新業態快速發展。要積極擴大進口，提高貿易便利化水平，切實為外貿企業減負助力，加強與經貿夥伴溝通協調，全力穩住外貿基本盤。

他指出，目前山東、安徽、遼寧等8省市的外貿企業復工率超過80％；浙江、江蘇、上海等19省市重點外貿企業復工率已達到或接近100％。

李興乾稱，大陸將繼續密切關注疫情發展和企業復工復產情況，加強分析研判，落實合規幫扶政策，支持企業抓緊復產達產。同時加強全球範圍抗疫合作，努力將疫情對大陸外貿和世界貿易發展的影響降到最低。

(工商 )