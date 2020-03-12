潘迎紫貼心叮嚀大家小心防疫。（動能意像提供）

潘迎紫貼心叮嚀大家小心防疫。（動能意像提供）

潘迎紫數十年如一日，臉蛋、身材保養得宜。（動能意像提供）

長期居住在香港的潘迎紫分享最近在香港防疫近況。自過年前爆出新冠肺炎，因香港和大陸相通，所以香港很快便開始有確診病例，政府機構關門，大家也都在家辦公，她則是在家忙股市操盤。

香港官方呼籲民眾盡量待在家，避免集體聚會，所以她平常除了出去買日用品和去媽媽家，平時都宅在家。健身室關門了、游泳池關了，銀行、郵局也關了大部分，她形容自己宛如身在曾看過的災難電影中。

防疫期間她有段驚險經歷，上個禮拜有天早上醒來，忽然感覺呼吸道感染，喉嚨又癢又痛、乾咳、胸口感覺很緊，深呼吸測試卻覺得呼吸受阻，心中很驚恐，馬上量體溫是36.5°C，但又聽說這新冠肺炎有很多案例是沒發燒的，自己便喝咳嗽藥水看看能否舒緩。

她非但沒好，還開始頭痛，雖然量了體溫仍是沒燒，但看到香港每天醫管局報告的確診病例的症狀都和自己狀況差不多，為了安全起見去看了醫生，醫生於是要她做「深喉唾液」檢驗，第二天醫管局報告以短訊傳來結果是陰性，還好是虛驚一場。

她1月初就注意到武漢出現不明肺炎便去添購口罩，也提醒身邊的朋友們、粉絲要去買，買到家附近都沒了時，還曾坐1小時車到遠方的藥房把最後3盒口罩買下。

過年疫情爆發，朋友們都還沒去買口罩，等到要買時全香港都沒了，所以她就把寶貴的口罩分送給朋友和有需要的人，變成自己都不夠。她現在外出一定戴口罩和護目鏡，再加上曾聽香港醫師、專家呼籲，出外戴即棄的膠手套更重要，因擔心不知什麼時候會摸到別人的飛沫，她也在網路上搶到2盒膠手套。

潘迎紫也說這個病毒很狡滑，中了招沒明顯症狀，也勸大家最好不要去人多的地方，如果必須出去也一定做好防護措施，現在她的出門三寶：口罩、護目鏡、即棄膠手套或酒精搓手液。她也會隨身攜帶小香水瓶的酒精，回到家門外先小小消毒一下，酒精稍噴一下鞋底、鞋面、褲腳，在家盡量不噴酒精，擔心製造火源，用抹的就可，回到家第一件事就是用肥皂洗手。

另外，她在香港還有個防疫方式，每個禮拜都會倒半公斤水進廁所下水道，以免水渠的U位乾了，這是為了避免若大廈剛好有確診病患，病毒可能會從下水道口飛上來。她指出，SARS時期，香港就有淘大花園大部分住客感染，奪了不少人命，這次新冠肺炎也有個大廈10樓的人確診，過一陣子3樓的住客也感染了，但也還不清楚感染源，上完廁所要蓋上馬桶蓋才沖水，以免病毒隨水氣飛出來。

她認為，防疫期間身體的抵抗力和免疫力最重要，她雖然不能去健身房，但在家也會做些運動，也會多攝取優質蛋白質，如豬柳、魚、蛋等，多吃含豐富維他命A、C、E及礦物質硒及鋅的蔬菜水果增強免疫力，最重要的想提醒大家要保持好的心態去面對疫情，小心防護但不要恐慌，否則沒得新冠肺炎卻得了恐慌症。

(中時 )