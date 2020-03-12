有20年拼布藝術包經驗的邱雅韻負責車縫口罩套。（葉書宏攝）

寄養媽媽徐季幼（左）和愛心志工王曉燕（右）負責打版和裁剪 。（葉書宏攝）

為因應新冠肺炎疫情變化，新北市社會局2月初便率全國之先，優先提供家外安置機構和寄養家庭第一線工作人員口罩和防疫物資，以保護弱勢孩童。新北市家扶中心所屬寄養媽媽徐季幼，為了延長口罩使用壽命，和2位志工好友邱雅韻、王曉燕一起縫製外棉內紗口罩套，並教導正確使用方式，使一片醫療用口罩最高可使用5天，三人被戲稱為「新三口組」。

徐季幼擔任新北市寄養媽媽已有21年，是家扶中心的第一代，共照顧過30多位兒少，許多兒少在離開後都會常常回來探望，一位名叫婷婷的少女回到原生家庭結婚時，特地邀她坐主桌，但她考量婷婷的媽媽也在場，謙稱還是與親戚同桌即可，對於寄養少女的貼心表示窩心。

徐季幼表示，2月初就收到社會局優先致贈的口罩，後續還有酒精和額溫槍等防疫物資，但看到社會上為了口罩實名制大排長龍，且一周只能領取2片，為了延長口罩的使用壽命，她和好友邱雅韻、王曉燕研究如何縫製口罩套，還跑去台北市永樂市場自費買布料，她和曉燕負責打版，雅韻負責車縫，形成口罩3人組。

考量透氣性與親膚性，「新三口組」所製作的口罩套外層以棉布為主，內層則是二重紗，專研拚布包包的邱雅韻有一雙巧手，她說，二重紗是嬰兒紗布衣的原料，因此在與嘴巴接觸時，會很柔軟舒適。

徐季幼說，口罩套使用時，將醫療用的口罩襯入裏層，不戴時取出裝入乾淨的夾鏈袋內，口罩套務必每天清洗，遇有易流口水或發展遲緩兒，只要口罩套濕了或有味道，可以立即更換清洗，棉紗材質易乾，如果使用正確、保養得宜，一片醫療用的口罩可用上5天。

從20幾歲便專研拼布藝術和打包帶包包的邱雅韻，在亞東醫院癌症病友會和慈濟中和靜思堂教學，屋內有各式作品，這陣子因受疫情影響而暫時停課，剛好與徐季幼等好友一起縫製口罩套。王曉燕則在附近早餐店工作，忙完後一起來幫忙打版，「新三口組」所製作的口罩套除了區分L、M、S，以適合大人和孩童臉型外，最大特色，是在上方加車縮緊條，讓使用者更貼切。

社會局長張錦麗表示，考量新冠肺炎疫情來勢洶洶，新北市在1月31日便透過好日子愛心大平台成立防疫基金，接受各界的防疫物資和款項捐贈，以便優先照顧家外安置機構、身障、獨居長者等弱勢，家扶與台灣世界展望會、中華兒童與家庭促進協會和愛在家園推展協會等，幫忙召募寄養家庭照顧兒少，在2月初即優先提供口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，甚至台灣夏普公司所捐贈的250台自動除菌離子空氣清淨機也都陸續分送給家外安置、早療機構、公托中心等，以保護兒童的健康。

新北市家扶中心社工督導范淑芬表示，「新三口組」所製作的口罩套已超過500個，除送給家扶180個寄養兒少外，也分享給其他寄家系統和早療機構。社會局臉書小編也專程前往拍攝製作過程，給想要自製口罩套者參考學習。

(中時 )