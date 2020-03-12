警方規劃疫情期間臨時偵詢空間及人犯戒護等作業程序。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為因應新冠肺炎全球疫情上升，警政署11日召開全國警政主管同步視訊會議，針對各警察機關異地辦公機制、員警分組、分段、分流勤務編排、加強查緝假訊息、囤積防疫物資、酒測勤務規劃、居家隔離（檢疫）失聯協尋、可能感染犯嫌偵訊移送、緊急疫情狀況處置等相關防處作為進行討論。

署長陳家欽表示，「萬事莫如防疫急，只有超前部署，才能應付防疫和治安最嚴峻的考驗」，並要求各警察單位主官，務必要將員警身體健康和執勤安全列為首要重點，並兼顧民眾安全、健康，做好各項防疫和治安工作。

警政署表示，目前已規劃警專、保安警察第一總隊等地做為替代辦公處所，要求各警察機關比照辦理，從警察局、分局、大隊、隊到派出所，皆需盤點設備異地辦公處所，保證發生感染時，立即啟動減少群聚感染；另外，考量警察工作屬性、勤（業）務運作性質特殊，針對各外勤單位特別創立「分組」、「分時」、「分流」的勤務規劃原則，要求各外勤警察機關將所有警力規劃成2至3組值勤，各組單獨運作，如有發生感染，即配合防疫規定，全組進行隔離，由他組替代執勤或由他單位接管，確保執勤警力足以達成防疫和維持治安任務。

在查緝假訊息部分，截至3月11日止，衛生福利部、疾病管制署及各單位提供新冠肺炎網路假訊息案件交警政署查處241件，其中偵處中139件，59件疑為境外人士散布、移送102件140人；囤積哄抬案件計12件，移送4件、8件偵處中。

警政署協尋居家隔離（檢疫）失聯者工作，截至3月11日止，衛福部疾管署協請查尋居家隔離失聯者累計144人、內政部民政司協請查尋居家檢疫失聯者累計683人，均已尋獲「零失聯」。

協助智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，截至3月11日止，配合衛生及民政單位執行運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，發放防疫手機總計執行3011人，自有手機居家檢疫總計執行3萬779人。

近期員警執行臨（路）檢勤務或偵辦刑案時，常遇民眾自稱「自旅遊警示地區返國」、「咳嗽、發燒」等事由，企圖規避查察或俟機拒捕，警政署為強化第一線員警執勤安全，特別針對「押解具有居家隔離或檢疫身分人犯的運送」、「疫情期間偵辦刑案所需設備、空間規劃（如：臨時偵詢空間）及人犯戒護」、「不明原因死亡之行政相驗及司法相驗」及「遠距詢問犯罪嫌疑人（證人）」等函頒作業程序。

警政署強調，已要求各警察機關充分整備警力支援政府各種防疫措施，並依照轄區特性、駐地環境、空間限制等因素，執行因地制宜的權衡防疫措施，加強員警衛教宣導及落實自我健康狀況監測。

(中時 )