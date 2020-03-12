明台高中與台灣畜犬協會簽署產學合作備忘錄，藉以加強寵物經營學習與產業界的交流。（林欣儀攝）

明台高中寵物經營科學生細心照料比熊犬。(林欣儀攝)

看好台灣每年高達300億元的寵物周邊商機，明台高中去年起開辦「寵物經營科」，成效良好，12日更與社團法人台灣畜犬協會簽署產學合作備忘錄，將針對寵物美容及育種等人才培育加強合作。協會成員、山芙蓉寵物沙龍學苑校長張育誠並贈送1隻比熊犬給學校作為校犬。

抱起7個月大的校犬「Bruce」，明台高中副董事長林承峯表示，隨著少子化發酵，台灣、甚至世界各國飼養寵物的人逐年增加，學校掌握社會脈動與潮流，去年首度設立寵物經營科，列入政府補助的實用技能課程，甫招生就額滿，學生來就讀不只3年免學雜費，還有人學了1年就找到寵物店工讀機會。

為強化教學內容、更深度了解市場需求，明台12日與台灣畜犬協會簽署合作備忘錄，協會副理事長薛瑞銘指出，明台是正式與協會合作的第一所高中，透過中部指定機構山芙蓉寵物沙龍學苑校長張育誠的指導，要將最新寵物美容資訊、經營模式等引進校園。

林承峯強調，「Bruce」未來將擔任學校代言工作，舉凡校慶、各式比賽等活動都能見到牠的身影，而校犬每天白天到校上班、夜晚則跟隨寵物經營科學生返家，也藉此幫助學生學習照料寵物，讓教學更完善且專業。

(中時 )