力挺防疫！大成集團12日宣布攜手台積電慈善基金會，共同為第一線防疫人員加油打氣！截至3月11日止，大成集團共已捐贈出52箱、共520包「慢熬雞精」提供防疫人員營養補給，藉此感謝全台檢疫站人員的辛勞！

大成表示，11日由大成人員分別親送至疾管署、台北新光醫院、台大醫院、三軍總醫院、萬芳醫院、以及台南奇美、成大醫院等7個檢疫站，防疫人員們忙著做防疫與篩檢之餘，更需要方便快速補給體力。

大成指出，接下來，大成「慢熬雞精」也將陸續送達新北市、桃園、台中、彰化、嘉義、高雄、花蓮的檢疫站，希望盡一份心力，和大家一起度過這次疫情。

大成表示，「慢熬雞精」由大成集團食品部全新研發，主打使用熟齡母雞全雞，搭配超過15年的雞精製造職人工法，萃取熟齡母雞精華，無傳統雞精的腥味，且經過檢驗，零脂肪、零膽固醇，呼籲民眾對抗新冠肺炎除了戴口罩、勤洗手等外在防護，內在的體力也要一併兼顧。

(工商 )