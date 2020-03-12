大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山12日表示，若有一些國家不把疫情的危害性傳染性，結束時間不太好說。一般情況下，在溫度比較高的夏天，新冠病毒是不太活躍的。但還是要取決於各個國家的重視程度。隨著疫情嚴重的國家的重視程度提高，6月份結束疫情是可以期待的。

鐘南山呼籲，各國響應世衛組織號召，對新冠肺炎疫情進行國家層面乾預。此外，鐘南山強調，世界應對新冠肺炎疫情，加強溝通與交流很重要。不過，「兩個月內研發出特效藥或找到特殊的辦法是不太可能的」。

(工商 )