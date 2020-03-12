鍾南山：6月可以期待結束疫情 17:122020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鍾南山指6月份結束疫情是可以期待的。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山12日表示，若有一些國家不把疫情的危害性傳染性，結束時間不太好說。一般情況下，在溫度比較高的夏天，新冠病毒是不太活躍的。但還是要取決於各個國家的重視程度。隨著疫情嚴重的國家的重視程度提高，6月份結束疫情是可以期待的。 鐘南山呼籲，各國響應世衛組織號召，對新冠肺炎疫情進行國家層面乾預。此外，鐘南山強調，世界應對新冠肺炎疫情，加強溝通與交流很重要。不過，「兩個月內研發出特效藥或找到特殊的辦法是不太可能的」。 (工商 ) #世界 #國家 #鍾南山 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 財經熱門新聞 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 美股崩不停 散戶能撿？專家：注意這3件事 - 財經 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 油價暴跌至30美元 手上有這檔該怎麼辦？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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