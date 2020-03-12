建功國小老舊校舍經評估耐震係數不足，去年動工拆除重建，預計今年7月完工。（何冠嫻攝）

苗栗市建功國小老舊校舍拆除重建工程，預計今年7月完工，苗栗縣長徐耀昌等人12日前往視察。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動「國民中小學老舊校舍整建及校舍耐震能力改善計畫」，獲教育部核定16億餘元解決15校的校舍老舊問題。其中，建功國小校舍重建工程預計今年7月完工，並將開辦非營利幼兒園。12日苗栗縣長徐耀昌前往視察，盼完工後建立更完整的初等教育體制，打造安全友善的校園環境。

建功國小已有123年歷史，老舊校舍經評估耐震係數不足，校方透過縣府爭取經費，以9405萬元將靠近中正路與建功街2棟呈「L」型校舍拆除重建，去年動工，預計今年7月完工。

建功國小新校舍設計概念為「大鵬展翅、百年樹人」，規畫一棟20間教室，包含國小部10間、幼兒園10間，以及廁所8間、樓梯8座、地下室5間。徐耀昌12日與縣府工務處長古明弘、教育處代理處長葉芯慧、校長劉淑媛、縣議員余文忠、鄭碧玉、湯維岳、許櫻萍、苗栗市長邱鎮軍及多位里長、代表等人，前往視察關心工程進度與品質。

校長劉淑媛表示，新校舍落成後將開辦非營利幼兒園，預計招收4班120名學生。徐耀昌指出，建功國小培育英才無數，盼新校舍如期完工，讓校內師生在安全、優質的場域學習成長，非營利幼兒園開辦後也將建立更完善初等教育體制，共創安全友善校園環境。

(中時 )