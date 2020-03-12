以呂男為首的感情詐騙集團，吸收剝皮酒店公關小姐當車手，其中17名公關皆20多歲年輕貌美，讓被害人不可自拔。（電信偵查大隊偵二隊提供／黃國峰台中傳真）

以呂男為首的感情詐騙集團，吸收剝皮酒店公關小姐當車手，半年來詐騙1100萬元，警方查扣呂男座車。（電信偵查大隊偵二隊提供／黃國峰台中傳真）

警方展示呂男透過LINE傳出的小姐音檔，內容多為「我找你好久了，你忘記我了嗎？」、「我真的好想你喔！」。（電信偵查大隊偵二隊提供／黃國峰台中傳真）

呂男吸收剝皮酒店公關小姐當車手， 假冒小姐以LINE與被害男談戀愛，再由公關小姐出面收錢，半年來詐騙1100萬元，警方查扣呂男座車。（電信偵查大隊偵二隊提供／黃國峰台中傳真）

刑事警察局電信偵查大隊，108年接獲情資，指有詐騙集團偽裝成女性與被害人聊天談戀愛詐取金錢，警方查出25歲呂姓男子吸收17名剝皮酒店女公關當車手，自己再與25歲林男冒充這17名女公關以LINE與被害人聊天，以遭逢變故等事件，半年來向25名被害男子騙取金錢，半年來不法獲利1100萬元。

刑事警察局電信偵查大隊偵二隊指出，主嫌呂男取得北市中山區已被警查獲的剝皮酒店顧客名單後，夥同剝皮酒店李姓女公關再招攬北市多家酒店小姐加入，呂嫌再與25歲林男與小姐們討論被害顧客的習性後，由呂男與林男假冒小姐名義以LINE傳送「我找你好久了，你忘記我了嗎？」、「我真的好想你喔！」等音檔，吊被害人上鉤。

與被害人取得信任後，呂男與林男持續以Line用文字與被害人以老婆、老公稱呼談線上虛擬戀愛，待時機成熟，呂嫌等再傳「家人住院、過世、欠債、生活困苦」等名義，博取被害人同情，此時再由女公關出面約喝咖啡、收取詐騙款項，經清查該集團於108年1至7月，不法所得共1100萬元。

(中時 )