石塑地板製造大廠美喆國際（8466-TW）今（3／12）天舉行台南新廠動土典禮，由董事長陳本源主持，邀請內政部部長徐國勇、台南市市長黃偉哲、投資台灣事務所營運長何坤松等嘉賓蒞臨見證。陳本源表示，為分散產能、擴大市場接單佈局，並為集團下一階段的發展打造堅實的基礎，決定響應政府政策返台投資，於台南科技工業區投資設立SPC(Stone Plastic Composite)石塑地磚生產線，總投資約金額新台幣25億元，目標2021年第一季新廠產能步入量產階段，打造集團營運新一成長營運引擎。

陳本源表示，返台設廠的最大目的，就是要分散產能、擴大全球業務接單佈局。事實上，早在數年前，美喆-KY已啟動投資中國以外產能的評估，2018年美中貿易戰開打後，高額的關稅及美中兩強角力帶來市場高度不確定性，更加堅定了美喆分散產能的腳步和決心，因此，綜合考量各項因素後，美喆-KY於2019年正式拍板返台投資。再加上，今年初新冠肺炎疫情蔓延，引發中國供應鏈一夕間斷鏈之風險，突顯分散產能實已刻不容緩。

美喆台南新廠占地約7,800坪，將興建地上兩層，面積約13,000坪的自動化廠房。2021年第一季落成啟用後，台南新廠將移植美喆東莞SPC廠的成功擴產經驗，並使用最新一代生產設備，可有效縮短台南新廠的學習曲線，快速發揮投資效益。

美喆表示，儘管台灣直接人力成本較中國大陸高，台南新廠規畫將使用最新生產設備，生產耗能少，可有效提升生產效率，有助於縮短台南新廠SPC產線學習曲線爬升所需的時間。此外，亦將透過「產能規模化、設備自動化、產品規格簡單化」策略，提高人均生產力及設備產能稼動率，有望在整體生產規模經濟展現下，提高美喆-KY全球業務競爭力，並挹注集團營運成長空間。

(旺報 )