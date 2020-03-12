美國時間3月10日上午，哈佛大學總教務長庫拉納（Rakesh Khurana）發信件要求所有哈佛學生必須在3月15日前搬離學校，不少學生認為這是學校發出的「驅逐信」。

一名陸籍哈佛學生稱，原以為最壞的情況就是上視訊課程，但現在卻面臨離校窘境。哈佛大學校長巴考（Lawrence Bacow）10日上午發信表示，為防止新冠肺炎社區感染，目前研究生與大學部將以線上教學替代，學校預計在3月23日結束春假後第一天上課日完成轉型。

不過，有部分經濟並不寬裕的留學生因此陷入生活上的困難。大陸留學生麥可（英文名）表示，1月初他剛回到學校時，當時美國的防疫意識並不足夠，幾天後才收到校方要求自大陸返美的學生與他人「保持距離(social distancing)」的訊息。

麥可表示，封校的舉動可以理解，以紐約哥倫比亞大學為例，停課後學生依然在學校吃飯、聚會，仍存在病毒傳播可能，若等到學校有確診案例才封校，就為時已晚。

不過，麥可也無奈的表示，校方對國際學生「太狠了」，雖學務總長發出的郵件中表示能遞交「留校申請」，但不保證批准；另外學校表示會對學生進行部分旅費的補貼，但同要需要經過批准。學生若無法負擔長途旅費，或其母國已經被限制出入境，可能落入無家可歸的狀況。

(中時 )