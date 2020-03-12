嘉基醫院提供視訊診療 ，隔離或居家檢疫者不用出門即可就醫。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉義市傳真）

新冠肺炎疫情全球緊繃，嘉義市1名約3歲女童，從國外返台正在居家檢疫，眼睛不舒服，家人求醫，經市衛生局媒介，嘉義基督教醫院眼科醫師蔡忠斌為女童視訊看診，是嘉義市政府開設遠距視訊看診的首例。

嘉基醫院表示，接獲市衛生局轉介通知有幼裡眼疾，需要看診，約定11日下午由眼科蔡忠斌醫師以視訊問診，女童在家人協助下說明病況，蔡醫師透過視訊察看女童的眼部異樣，診斷後開立處方箋，是疫情發生後嘉義市首例視訊問診。

嘉基醫院表示，醫院整合醫療、資訊、護理及行政等資源，建置這套視訊診療系統，並多次在院內測試流程順暢，看診系統註記視訊診療，方便醫師查詢，且訂定標準作業流程及檢核表單，民眾不需安裝任何APP或複雜的操作，只需點選簡訊連結即可，讓有需求的高齡長者也能輕鬆使用無負擔。

嘉基表示，居家隔離、居家檢疫的民眾，若有不適症狀，可撥打1922專線或聯繫衛生單位，安排視訊就醫事宜，切勿自行到醫療院所求醫。

嘉基表示，視訊診療提供居家檢疫及居家隔離的民眾便利就醫，未來規畫藉由通訊診療，將醫療服務延伸到阿里山偏鄉部落及居家醫療，能服務更多人。

(中時 )