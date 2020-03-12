一名患有失智症的朱姓男子，日前獨自離家流浪到後龍鎮街邊，竹南分局後龍分駐所員警巡邏經過發現朱某呆坐路旁，來往車輛眾多，恐有危險，經上前關心發現有異，經由人臉辨識系統查出朱某住所後，安全將他送回住處。

竹南分局後龍分駐所警員陳玟潔、陳柏均，日前巡邏行經後龍鎮中華路，發現有1名中年男子手提兩袋物品坐於路邊，由於來往車輛眾多，執勤員警擔心該男子人身安全，立即上前關心。

男子向員警表示自己忘記叫什麼名字、家住哪裡，經警方詢問周邊街坊鄰居，無人認識，警方於是利用M-POLICE人臉辨識系統，始查得朱姓男子年籍資料及住處，由於朱男行動不便，警方立即以巡邏車護送返家。

竹南警分局提醒民眾多關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，109年起為照顧縣內長者及減輕照顧者負擔，警察局推動指紋建檔工作，主動宣導曾有迷途紀錄的長輩及家屬建立失蹤者指紋資料，以備不時之需。民眾若有需求可至警察單位申請指紋建檔，以防家人不慎走失時，可透過指紋建檔系統，迅速聯絡通知家人帶回團圓。

(中時 )