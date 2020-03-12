知名旅行社業者到嘉義市踩線，市府官員及業者期盼共推國旅。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市天文活動接力推出，14日本周六率先登場的是「2020諸羅春分天文日」在北香湖公園舉行，6月21日還有日環食奇景，12日知名旅行社到嘉義市踩線，市府與業者期盼用天文盛會提振受新冠肺炎疫情衝擊的觀光產業。

雄獅旅遊資深副總王岳聰率團到嘉義市踩線，與嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬、觀光旅遊科代理科長孫煜勝、嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍及嘉義市旅行商業同業公會理事長賴俊杰座談，交流推動國旅的經驗及展望，規畫設計更多遊程讓民眾體驗，市府也力推天文活動。

市府教育處表示，6月21日有日環食，嘉義市是全台最佳觀星地點阿里山、塔塔加的必經之地，已有國際天文迷預定來嘉義市，市府也規畫相關的天文活動讓民眾做好觀賞日環食的準備，14日將登場的諸羅春分天文日是其一。

諸羅春分天文日活動今年第7年舉辦，是目前南臺灣最具規模的戶外天文展示活動，當天完成科學闖關活動的參加者，可以得到精美禮品，還有機會得到限量雙面太陽濾鏡扇，此濾鏡扇可用於6月21日觀賞日環食。

市府教育處表示，活動在戶外舉辦，但防疫不輕忽，引導民眾進場，量測體溫、雙手酒精消毒，並若發現有發燒的民眾，禁止入場。

(中時 )