◎WHO屢排除台灣 陳時中憂成防疫破口

新冠肺炎疫情延燒，但台灣仍被WHO排除在外。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「我們需要WHO，WHO也需要台灣」，世界衛生組織本來就不該拒絕任何人。他認為，台灣被排除在外，是WHO被迷惑。

◎好消息！國內再3人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內目前確診者累計49例，今新增3名解除隔離的患者，可出院。國內昨新增445例疑似案例，截至目前累計15413例，其中含14920例已排除。其中49例確診。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

◎透天厝大火 7月孕婦變蜘蛛人逃命

台中市豐原區豐年路1處巷弄12日上午9時許發生透天厝火警，附近住戶聞到燒焦味，發現其中一棟3層樓民宅失火。警消獲報到場，1樓已全面起火燃燒，73歲廖姓屋主先行逃出，屋內受困的3人從後方2樓陽台爬出逃生，其中1名孕婦疑似受到驚嚇，呼吸困難送醫，幸意識清楚，無生命危險。

◎藏壽司迎春季 到店用餐扭出Switch

迎接春天來臨，日本壽司連鎖名店「藏壽司」將於3月20日至3月26日一連7天首次舉辦「迎春季」，除廣受歡迎的帝王級黑鮪魚壽司外，藏壽司再推出頂級限定壽司，包含豪華組合「極致三鮮」、「滿溢大粒鮭魚卵軍艦」及「盛的滿滿貝柱」，標榜華麗升級。

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

(中時電子報)