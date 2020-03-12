美國共和黨眾議院領袖麥卡錫日前在個人推特上寫著如果想要了解「中國冠狀病毒」的話可以從哪個網路得知訊息。然而麥卡錫將原名「武漢肺炎」的新冠肺炎病名直接寫成「中國冠狀病毒」，華裔球星林書豪非常不滿的在推特發文怒罵麥卡錫不該散播種族主義歧視言論。

麥卡錫在推特上寫著；你需要知道所有關於中國冠狀病毒的事情，都可在一個日常更新的網站看到。貼文下方是美國疾病管制中心有關於新冠肺炎疫情的網址。

麥卡錫貼文中「中國冠狀病毒」引來了撻伐聲浪，因為新冠肺炎已被命名為「COVID-19」，CO代表冠狀，VI代表病毒，D代表疾病，麥卡錫卻在推文中將這次疫情指名為「中國冠狀病毒」，言詞中頗有貶抑的味道。

林書豪在推特上發文怒罵麥卡錫，在危機時期，我們希望領導人可以提供正確訊息，而不是分裂民眾，尤其是這種種族主義言論，實在令人失望，您的這個用詞顯然是無知的，全球都有抗擊病毒的英雄，請不要在宣傳他們的同時散播種族歧視言論。

(中時 )