「2018臺北燈節」承包商汪俊廷被控，前年為了想與台北市長柯文哲接觸，竟利用以身體衝撞在飯店房門口，負責管制人員進出薛姓女科員，台北地院將汪男依傷害罪判刑4月、可易罰金，但高院認為無其他積極證據證明汪男犯罪，逆轉改判無罪確定。

檢方起訴指控，汪俊廷是在2018年2月11日下午1點多，利用薛女為辦理「2018臺北燈節」活動，洽借北市中華路某酒店客房供柯文哲當天進行梳化、換裝等前置作業使用的機會，衝撞薛女致使她手臂、左肩、左背部等處挫扭傷。

北院將汪男判刑4月，但高院認為當天柯文哲為拍攝燈節宣傳廣告，向酒店借用客房供市長梳裝等之前置作業，是私經濟行為，汪為向市長報告燈節處理細節前來，薛女是便宜性派遣處理市長部分事務，非屬執行公權力。

高院表示，經調查薛女對案發經過，在警詢、偵查及法院先後指訴不一，且檢察官所舉證人的證述與她的指訴及現場錄影不同，其他現場證人都證稱並無唱名管制或有發生撞擊、喊叫聲情事，因無證據證明犯罪，改判汪男無罪確定。

(中時 )