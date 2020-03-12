「加料空姐」郭芷嫣狀告長榮航空解雇是不當勞動行為，遭勞動部駁回，長榮航空稍早表示，感謝勞動部裁決委員會，讓公司員工以及所有旅客免於飛安疑慮與霸凌威脅，也希望工會能藉此正視職場霸凌的問題，切勿縱容霸凌事件一再發生。

長榮航空郭姓前空服員於社群媒體揚言在機長餐點加料及電爆同事，嚴重影響飛安及違反工作規則被免職，郭員及桃園市空服員職業工會因此向勞動部申請不當勞動行為裁決案，勞動部今(12)日告知審議結果，裁決駁回工會及郭員的主張，長榮航空所為之解僱處分，並不構成不當勞動行為。

對此，長榮航空感謝勞動部裁決委員會認同長榮航空捍衛飛安與保護員工免受職場霸凌的理念，讓公司員工以及所有旅客免於飛安疑慮與霸凌威脅，也希望工會能藉此正視職場霸凌的問題，切勿縱容霸凌事件一再發生。公司值此全球疫情嚴重衝擊之時，將攜手同仁共渡難關，繼續肩負對於每一位旅客飛航安全的責任與堅持。

(中時 )