聚陽前2月稅前淨利年衰退3.1％ 17:222020/03/12 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情造成部分原料供應鏈斷貨、缺料，影響工廠稼動率；聚陽（1477）自結今年累計前2個月的稅前淨利3.7億元，年衰退3.1％，每股稅前盈餘為1.68元。 主要客戶多為歐美品牌服飾的聚陽指出，由於目前新冠肺炎疫情已延燒至歐洲、美國區域，上半年的營運，多少會受到疫情衝擊。至於下半年營運是否回溫，則要等到4月、5月才能明朗化。 (工商 ) #聚陽 #稅前淨利 #新冠肺炎疫情 #衰退 #供應鏈 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡瓜難過劉真病情 嘆新冠肺炎疫情影響大 14:122020/03/11 娛樂 新冠肺炎疫情肆虐 墾丁泊逸飯店法拍再度流標 17:202020/03/11 生活 臺企銀2月稅前淨利 5.41億元 22:102020/03/11 財經 台灣供應鏈金融 疫外現生機 04:102020/03/12 產業特刊 台灣市場未成熟…… 外商敲門碰釘子 04:102020/03/12 產業特刊 湖北復工 關鍵供應鏈先行 04:102020/03/12 全球財經 丹麥新冠肺炎疫情擴散 總理宣布關閉各級學校 09:312020/03/12 國際 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 10:002020/03/12 生活 新冠肺炎疫情擴大 美國E3電玩展確定取消 10:092020/03/12 科技 因應新冠肺炎疫情 巧聖技藝新秀選拔報名延長至3／20 10:252020/03/12 生活 財經熱門新聞 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 美股崩不停 散戶能撿？專家：注意這3件事 - 財經 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 油價暴跌至30美元 手上有這檔該怎麼辦？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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