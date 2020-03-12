新冠肺炎疫情造成部分原料供應鏈斷貨、缺料，影響工廠稼動率；聚陽（1477）自結今年累計前2個月的稅前淨利3.7億元，年衰退3.1％，每股稅前盈餘為1.68元。

主要客戶多為歐美品牌服飾的聚陽指出，由於目前新冠肺炎疫情已延燒至歐洲、美國區域，上半年的營運，多少會受到疫情衝擊。至於下半年營運是否回溫，則要等到4月、5月才能明朗化。

(工商 )