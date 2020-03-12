面對新冠疫情延燒，花旗（台灣）董事長莫兆鴻今（12）日表示，花旗台灣採取「積極且嚴謹」的防疫措施，確保員工健康全安，更要讓客戶服務不斷鏈。

花旗銀行在台灣原本就有多個營運辦公處所，主要依照業務部門分設，此次因應疫情，莫兆鴻說，各區域都已經制定各項的危機應變計畫，以及完善的營運持續計畫，會持續密切監測疫情發展，並適時調整營運。

新冠疫情擴散已實際打擊各行各業，金融市場受到的衝擊更是外顯。莫兆鴻表示，花旗（台灣）在2019年「不是容易」的一年，就已繳出全年稅前盈餘（EBIT）新台幣146.72億元、較前一年成長13％，且是2013年以來表現最好的一年，今年要更加努力了。

花旗亞太區執行長Peter Babej指出，以客戶為中心仍然是花旗在2020年及未來的核心承諾，會持續為花旗帶來獲利增長。

花旗台灣於去年底一舉拿下《財資》Triple A 2019台灣「最佳國際銀行」、「最佳企業金融與機構法人」、「最佳併購銀行」及「最佳企業債券」等四個大獎；也是花旗台灣連續第17年奪下「最佳銀行」、連續第5年「最佳企業金融與機構法人」的殊榮，展現花旗在2019年無論在台灣或是亞太區都表現亮眼。

(工商 )