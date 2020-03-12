倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開低下殺再破底，終場重挫471.43點，跌幅4.33％，收在10,422.32點，櫃買指數同步收黑，終場大跌7.96點，跌幅5.82％，以128.92點作收。

三大法人方面，外資續賣368.22億元，投信轉賣20.22億元，自營商續賣63.16億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買進6,096口多單，累計淨多單部位為31,854口，心態呈現相對謹慎保守。

隨著義大利累計確診病例破萬人及全境封城，以及全美24州與特區進入緊急狀態，德國總理梅克爾更預計約六至七成的德國人將感染新冠肺炎，歐洲央行（ECB）總裁拉加德也向歐洲領導人提出警告，表示除非各國採取緊急措施來應對，否則歐洲恐將面臨與金融危機時期類似的經濟衝擊，新冠肺炎疫情正逐步襲捲全球，

然而目前各國政府皆開始採取強制防疫的措施，加上財政紓困方案及降息陸續祭出，以及全球頂尖醫學人材加緊研發新藥及疫苗，預期整體疫情將可望逐步獲得控制，股市的報復性反彈也將伴隨而至。

個股方面，本周納入投資組合的金像電，搭上雲端及伺服器趨勢浪頭，營運可望否極泰來，儘管股價12日受盤勢不佳拖累而殺至跌停板，但趨勢向上及法人心態偏多不變前，後市大漲再創新高的機會可期。

此外，新冠肺炎危機不是金融危機，除觀光旅遊及飯店業所受衝擊層面較大外，其它產業只是暫時性停擺，加上目前家庭可支配所得充裕，美國失業率也僅3.5％，為50年來最低，預期疫情對整體景氣的影響只有一季或二季，並不會像2008金融海嘯的影響來的深遠，一旦疫情趨緩，整體經濟必將快速復甦。

(工商 )