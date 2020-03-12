國內「代銷王」海悅國際，看好南台灣房市，揮軍南下，去年接下110億元建案代銷，今年上半年則再躍增到166億元，1年之內就接下9大建案，總共276億元，副總經理周世凱12日表示，原本就非常看好今年房市，雖有疫情攪局，在剛性需求買盤支撐之下，未來仍然審慎樂觀。

國內代銷龍頭海悅國際，連續11年蟬聯「代銷王」寶座，副總經理周世凱12日在高雄表示，綜觀全台房屋市場，海悅國際看好南台灣房市前景，已提前佈局揮軍南下。

他說，前年率領研展部隊南下，針對市場及業主端開發拜訪，做全面且完善的市場調查，並且在高雄購入辦公室，展現深耕南台灣的企圖心，自去年下半年開始接到6個建案，代銷的總戶數約1,250戶共計110億元，並已銷售約750戶，售出65億元。

周世凱表示，海悅今年持續拓展南台灣市場，今年上半年度，即有3個指標性個案白天鵝美術館案、太子建設太子城、以及聯上集團聯上apple，推出總銷金額約166億元。

其中，位於高雄美術館特區的白天鵝美術館案，總銷達70億元，他說，該案位在美術館特區內，少見的大基地，規劃稀有的2和3房的首購產品，這在八成推案都是大坪數的美術館特區內，算是異軍突起的。

周世凱指出，業主白天鵝機構延續在北北基的豪宅基因血統，推出白天鵝美術館預售案時，也將以WHO（世界衛生組織）級的標準，導入高雄首座以乾淨的直飲水為訴求規劃，解決高雄人對好水的渴望。

他說，對於今年房市，海悅國際樂觀面對市場、審慎應對疫情，周世凱指出，由於中美貿易戰，產業不僅沒有外移，反而「回流」，市場也以自住買盤為主，在「剛性需求」的強大支撐之下，原本就非常看好今年房市。

周世凱表示，雖然時逢「新冠肺炎」（COVID-19）疫情，很多消費者或學者專家，都拿「新冠肺炎」與當年SARS相提並論，但是，他強調，兩個時期的時空背景，完全不一樣，再加上目前政府對疫情控制得宜，反倒是加速了很多台商回流的決心與速度，相信，產業回流，帶來更多的就業機會，自然而然的創造居住需求。

(工商 )