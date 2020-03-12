柯文哲將張益贍視為心腹，指派他為保母以指導蔡宜芳，張果然遵從指令，在摩鐵「指導」3小時才離開。（圖／周刊王攝影組 獨家拍攝）

台灣民眾黨團法案助理蔡宜芳昨遭爆，和同黨中央委員(已開除)張益贍不淪戀，但偷腥全都是蔡的問題嗎？挺韓的林佳新就認為，政壇、藝壇最經典緋聞，還是阿基師的名言「不小心滑進去」。談公事理由被用爛了，但店名很耐人尋味。

台灣民眾黨今天上午再度召開記者會表示，因為張益贍和綠黨私下合作打負面選舉，拉下時代力量，嚴重影響黨譽和清新形象，已依黨紀將張停職調查，並經中評會決議，開除黨籍。

林佳新11日在臉書發文回應，「第一時間大家好像都慣用『談公事』這一個說詞，或許去汽車旅館不一定是怎樣，談公事已經被用爛了，但在新北雙和地區，卻有店名叫『X索』就很耐人尋味了…。蔡爸爸都說話了，女兒一定不是主動的，可要是了解男方的出身，發生這些狗屁倒灶的事，就跟我一樣不意外了。

林佳新也呼籲大家，「別把目光都放在女方身上吧，老實說基本上男人責任還是比較大」女孩子假若在不知情的情形當了小三，內心肯定也備受打擊。

(中時電子報)