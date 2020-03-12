已故戲劇泰斗李國修紀念作品《三人行不行》將於3月20日起演出彩蛋場，POP Radio《幕前幕後偷偷看》主持人toto，邀請劇場導演黃毓棠與演員老公亮哲細談劇場人生。亮哲身兼主持人、演員，跨足繪本創作、寫真集拍攝，2019年更推出創作單曲，可謂全方位發展，他透露自己差點成了李國修的親生兒子，原來母親和李國修是舊識，李國修曾半開玩笑和他說「當年沒追你媽，不然你就是我的兒子了」。

黃毓棠是李國修的嫡傳弟子，她以「人一輩子只要做好一件事就功德圓滿」為圭臬，這句話原先是李國修父親告誡李國修的座右銘，現在也成為黃毓棠的人生哲學，她一提到李國修，更忍不住哽咽，也回憶起李國修的身教，影響她一輩子，老師總是給他們很大的發揮空間，也因為這樣，他們更會自發要把事情做到完美。

兩人因為屏風結緣，黃毓棠稱李國修是「老老貓」，對劇團很多事情知情但不過問，尤其劇團演員多半情感豐沛，許多人的感情都來來去去。李國修對黃毓棠的感情事也秉持一貫「三不」－不支持、不鼓勵、不祝福；但都有默默觀察，結婚時也獲得老師認可。

李國修於2013年逝世後，黃毓棠、亮哲坦言「對我們滿衝擊的」，兩人說，有次聽到戲劇系研究所的學生竟然有人不認識李國修了，覺得實在太荒謬，聽聞科班學生們因沒接觸過，竟用字面解釋將「屏風表演班」以為是民俗劇團，更是震驚與心痛到不行，希望能將李國修的作品繼續傳承，亮哲直言「『李國修』三個字不能亡」，因此與黃毓棠創立了「亮棠文創」，致力推廣舞台劇，一定要讓李國修的作品再現。完整節目將於3月15日晚間6時《幕前幕後偷偷看》播出。

李國修弟子黃毓棠（左）、 亮哲（右）在toto的《幕前幕後偷偷看》節目中放閃互訴愛意。（POP Radio提供）

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