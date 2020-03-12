美國總統川普為遏止2019冠狀病毒疾病在美蔓延，禁止從歐洲入境美國的旅行。歐洲理事會主席米歇爾說，歐盟今天將評估這道禁令的影響，還說「擾亂經濟的舉措必須避免」。
川普宣布禁止從歐洲入境美國的旅行，為期30天，但英國不在此限。
米歇爾（Charles Michel）負責協調歐盟27個成員國領袖的行動，他在川普宣布禁令後推文表示：「我們今天會評估情勢。」
米歇爾還說：「歐洲正採取所有必要措施遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，抑制感染人數，並支持研究。」
川普的禁令將從13日晚間起實施。白宮表示，禁令適用於非美國公民及居民，但不限制貨物運輸。
歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計，到昨天為止，歐洲各地通報超過1萬7000人確診感染2019冠狀病毒疾病，其中超過半數在義大利，全歐已有711人因此病故。
(中央社)
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