印度新冠肺炎疫情持續延燒，根據印度衛生與福利部最新公告，截至今天上午11時，印度累計病例由11日的60例上升到73例，金融中心孟買也淪陷，首度出現2起確診病例。

印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）省長薩克雷（Uddhav Thackeray）上午在孟買召開記者會說明當地2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情，他推文說，孟買有2名確診病例，普恩（Pune）也有8例確診病例，這些人都在醫院接受觀察。

根據印度時報（Times of India）報導，孟買首度出現的2名新冠肺炎確診病例是一對夫婦，分別是70歲的丈夫和68歲的妻子，他們曾與在普恩確診的一對夫婦一起去杜拜旅行。

孟買當地政府在鄰近的普恩出現武漢肺炎確診病例後，已提高防疫警戒，但仍首度出現確診病例，讓這個印度最大金融中心稍有恐慌。

在孟買的台商說，平日即使是空污惡化也看不到印度人戴口罩，但今天開始看到有少數印度人戴口罩；不過，多數當地人還是不戴口罩。

根據印度衛生與福利部的統計顯示，馬哈拉什特拉省確診病例已累計達11例，病例數在印度各省僅次於克勒拉省（Kerala）17例和哈雅納省（Haryana）（14例，都是義大利人），與北方省（11例，其中1例是外國旅客）同列第3。

薩克雷表示，馬哈拉什特拉省的學校正在考試中，但如果有防疫需要，省政府將宣布學校放假關閉。

由於印度多數確診病例曾有義大利、伊朗、杜拜等地的旅遊史，或者是與這些有出國旅遊史的確診病例接觸。印度政府11日深夜宣布，從格林威治標準時間2020年3月13日中午12時起，所有外國人所持入境印度簽證暫時停用，直到4月15日為止。

截至上午11時為止，印度衛福部表示，印度累計73名新冠肺炎確診病例，包括56名印度人和17名外國人。

在世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎已成為全球「大流行」傳染病之後，印度股市今天和全球股市一樣成為自由落體，加上印度最近發生Yes銀行（Yes Bank）財務問題遭政府接管，及投資人擔心武漢肺炎疫情可能影響企業營運與償債信用，孟買證券交易所（Bombay Stock Exchange）Sensex指數和Nifty指數跌幅均逾7.8%。

(中央社)