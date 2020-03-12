香港恒生指數12日低開逾2％，隨後呈現弱勢震盪走勢，盤中一度跌超4％。截至收盤大跌3.6％報24309.07點、跌逾900點，並刷新2017年4月以來新低，也較去年4月的跌幅超過20％。

據大陸財聯社報導，港股主要行業板塊全線飄綠，創科實業跌近10％領跌藍籌，中海油跌超8％，萬州國際、舜宇光學、瑞聲科技跌超7％。

(旺報 )