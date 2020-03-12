香港恒生指數大跌3.6％ 創2017年4月以來新低 17:222020/03/12 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數12日低開逾2％，隨後呈現弱勢震盪走勢，盤中一度跌超4％。截至收盤大跌3.6％報24309.07點、跌逾900點，並刷新2017年4月以來新低，也較去年4月的跌幅超過20％。 據大陸財聯社報導，港股主要行業板塊全線飄綠，創科實業跌近10％領跌藍籌，中海油跌超8％，萬州國際、舜宇光學、瑞聲科技跌超7％。 (旺報 ) #大跌 #指數 #2017 #香港 #香港恒生 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 原油崩 原油ETF早盤爆量重挫35％ 09:472020/03/09 財經 恆生指數低開1,012點 創逾半年新低 10:212020/03/09 財經 台股狂殺逾300點！財長：國安基金視情況進場 10:362020/03/09 財經 強化集團海外合作綜效 元大香港三大子公司據點三合一 17:162020/03/09 財經 元大香港子公司據點 三合一 04:102020/03/10 金融．稅務 香港學生對韓國瑜香港村構想 非常期待市府盡快擬出完整藍圖 20:282020/03/11 政治 香港理工大學研發醫用防護面罩 解香港防疫危機 22:072020/03/11 兩岸 82歲瓊瑤無預警宣布「小別」：我真的累了！ 21:412020/03/11 娛樂 美股反彈僅死貓跳？ 分析師驚爆底部恐更深 00:052020/03/12 財經 財經熱門新聞 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 美股崩不停 散戶能撿？專家：注意這3件事 - 財經 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 油價暴跌至30美元 手上有這檔該怎麼辦？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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