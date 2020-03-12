正在澳洲拍攝新片的奧斯卡影帝湯姆·漢克，今天（3月12日）透過社群媒體證實自己與妻子麗塔‧威爾森雙雙被確診染上新冠肺炎，目前正在澳洲昆士兰州一家医院进行为期14天的隔离。

最新外電消息指出，澳洲昆士蘭健康部一位不具名的官員今天否認湯姆‧漢克夫婦是在澳洲感染新冠肺炎，表示這些新發現的病人「都是在澳洲之外的地方染病，帶著病毒來到了昆士蘭。」

湯姆‧漢克夫婦染上新冠肺炎，不少粉絲擔心也在澳洲拍攝首部以華人為主角的漫威英雄電影《尚氣》的梁朝偉。

梁朝偉今天下午出面回應，向粉絲報平安，並提醒大家注意防疫：「加強自我保護、清潔、消毒，也希望大家好好照顧自己。」

據瞭解，《尚氣》之前因為澳洲野火延期拍攝，火災結束後，飾演主角「尚氣」的劉思慕、梁朝偉與Awkwafina等演員正在澳洲趕拍，現在又碰上澳洲的新冠肺炎肆虐，目前電影公司還沒宣佈後續安排。

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(旺報 )