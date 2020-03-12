這套疏濬行動地磅由加拿大公司研發，具輕量化、堅固的設計，備受警察交通單位普遍使用於違規超載車重檢測。（第九河川局提供／王志偉花蓮傳真）

疏濬行動地磅現場實際測試，讓各機關了解整體操作流程，若有緊急疏濬或重大公共工程需求時，可熟悉操作。（第九河川局提供／王志偉花蓮傳真）

因應新型冠狀肺炎，短期內大陸砂石無法進口台灣，經濟部水利署已下令國內增加砂石量疏濬。連日來花蓮溪、木瓜溪河床載運砂石加速作業，為防止超載發生，經濟部水利署首次啟用疏濬行動地磅，這套系統荷重達100公噸以上，可監測砂石載運出料資料。

受新冠肺炎疫情影響，短期內陸砂無法進口台灣，水利署已下令國內增加砂石疏濬量，水利署花蓮的第九河川局長謝明昌說，依礦物局資料，去年全年台灣營造業的砂石需求量是6150萬公噸，其中約10分之1（約500多公噸）來自大陸進口的砂石，因此今年東砂北運將增採130萬立方公尺，供應北部地區料源。

目前花蓮縣境內有進行河川疏濬的中央管河川共有3處，包括壽豐溪、豐坪溪，以及核准給花蓮縣府公共造產疏濬的馬太鞍溪。

經濟部水利署總工程司陳肇成表示，傳統固定地磅設一站(含監視系統)需要45至60天，經費約100至150萬元間，這套疏濬行動地磅由加拿大公司所研發，台灣貿易商代理進口，系統使用前已取得經濟部標檢局認證取得合格標章，易使用、價格便宜、輕量化、堅固的設計及檢測車荷載高達100公噸以上，並具有藍牙無線傳輸功能，可持續記載所有出料記錄，備受警察交通單位普遍使用於違規超載車重檢測。

系統移置花蓮溪與木瓜溪滙流處疏濬工區測試，包括經濟部礦務局、花蓮、宜蘭縣府、台灣區綜合營造業同業公會、台灣區預拌混凝土工業同業公會、台灣砂石碎解加工業同業公會等相關單位都到場，讓各單位了解操作流程，若有緊急疏濬或重大公共工程需求時，可以隨時機動加速加量辦理疏濬作業。

謝明昌說，為配合政策以穩定砂石料源，水利署第九河川局已與花蓮縣政府協調合作全面檢視中央管河川及縣管河川，汛期前會增加立霧溪疏濬量，以河防安全優先，擴大排洪能力，可充分穩定花蓮地區公共建設內需及增供東砂北運料源。

(中時 )