最近新冠肺炎疫情肆虐，不少運動賽事宣布延期或取消，中華民國網球協會關心選手以及進場觀賽民眾的健康，除了在正常舉行的賽事訂立完整防疫規則之外，更特別製作「網球防疫大作戰」影片加強宣導重要防疫觀念，提醒選手及觀眾在非常時期的自我保護措施。

影片分為選手篇以及觀眾篇，選手篇邀請到台灣網球好手蘇鈺翔擔任主角，提醒選手除了勤洗手、量體溫之外，比賽開始以及結束時，改以球拍碰觸取代握手致意。另外，雙打隊友溝通戰術與暗號時，也以背對著對手方式溝通，避免把球拿至嘴巴旁邊沾染口沫。而觀眾篇也建議大家在觀眾席看球時，與其他觀眾保持至少一公尺距離，且不高聲吶喊以避免口沫飛傳。

本周末「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」即將於臺北市網球中心點燃戰火，大會為配合政府新冠肺炎防疫，只要選手進入室內場館就會安排體溫量測以及酒精消毒，也會將防疫影片於場館內電視上輪播，強調「比賽重要，防疫也重要」的觀念，呼籲大家一起在球場及防疫作戰中，打出一記漂亮的ACE球，讓選手及民眾能夠更加安心享受比賽。

(中時 )