逐筆交易將在本月23日上線，未來下單將分「限價單」與「市價單」，證期局12日指出，由於用市價單，瞬間成交價格可能是參考價上下3.5％，未必是投資人可接受的價格，因此建議一般投資人且打算長線投資者，最好用「限價單」，會相對安全。

台股今年重頭戲之一，即是由集合競價改為逐筆交易，證期局副局長蔡麗玲表示，逐筆交易制度只是價格撮合的方式與國際接軌，「與台股行情應無太大關聯」，同時外界擔心逐筆交易會不會造成瞬間爆量，下單系統無法負荷，證交所也已考量過往歷史，以近12年以來委託最大量的三倍作為系統最大承受量，目前看來台股最高委託量是每秒最大量1.1萬筆，平均每秒3,100多筆，新交易制度會以此的三倍作為最起碼的安全承載量。

逐筆交易下單方式與現行集合競價最大不同，是會有「市價單」及「限價單」，搭配「當日有效」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」，共六種委託單的組合，成交價格波動最大的就是市價單搭配當日有效，就是依當時市場價格成交，且此委託全天有效，最安全就是限價單搭配全部成交或取消，即投資人指定價格下10張，若10張都符合價格才成交，否則就全部取消。

蔡麗玲表示，若不是策略投資人，一般投資人且打算長期投資者，建議用限價單，能依自身風險承擔能力及投資策略成交。

另外，對於外界擔心逐筆交易將多是法人高頻交易，造成散戶追不到價格，蔡麗玲指出有四大保護，一是台灣有交易稅，高頻交易的成本極高，二是台灣要求投資人都要透過券商連結證交所主機下單，與國外高頻交易者是自家主機直接連到交易所，制度不同。

三是台灣有盤中價格穩定制度，即每筆撮合前，若委託價格與參考價差距3.5％以上，就會啟動瞬間價格穩定機制，進入二分鐘集合競價，再恢復逐筆交易，不太可能出現「釣魚單」，且台股還有漲跌幅限制，不太可能爆出瞬間高價或低價。

(工商 )