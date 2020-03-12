挺台灣抗疫，爭取防疫商機，三洋紡（1472）12日宣布，將攜手昇締生技（LightSPA），推長纖科技PPF布口罩，預計投入月產能50萬片。

三洋紡指出，將加速完成布口罩後續透氣與抑菌的認證程序，並整合產業鏈資源，全力將產品推廣至台灣各大線上與線下消費通路上架。

據了解，此PPF布口罩，設計五層有效防護，從內的親膚層、吸水層、阻隔層、奈米銀抗菌層至外層永久性防潑水表層，可達到預防病毒飛沫、抗菌防臭、親膚抑敏、環保材質、超透氣，不僅已獲OEKO-TEXR STANDARD 100無毒抑敏親膚一級認證，以及CNS14774合格檢測，甚至可水洗超過200次以上仍可對3μm以下的微米級細菌有95％以上的阻隔效果。

三洋紡指出，公司先前與昇締生技（LightSPA）合作的防曬外套、防曬帽等產品，已在東森、蝦皮、momo購物等線上線下通路銷售。這次看到新冠肺炎疫情持續延燒，全球口罩仍面臨需求量遠高於供給量，因此在短短2個月就快速提供此有效防護口罩，待完成政府各項認證程序，就可上架。

(工商 )