高雄一名穿著OL套裝的女子日前到銀行辦理國際匯款，銀行行員見女子相當心急，還詢問「匯款到國外要多久」，機警的行員立刻發現女子可能遭詐騙，馬上向警方報案。警方抵達現場後，女子才向警方表示自己認識了一名德國網友，稱因新冠肺炎，需要400美元購買防疫物品，在員警不斷勸說女子這是典型的詐騙手法後，女子才打消匯款念頭。

根據《ETtoday》報導，一名40歲賴姓女子到了高雄鳳山曹公路的一間銀行辦理國際匯款，並詢問銀行行員「匯款到國外要多久」，讓行員驚覺女子似乎遭詐騙並報警。警方抵達後，賴女向員警表示自己在網路上認識了一名德國網友，對方因受到新冠肺炎影響，拜託她匯款400美金（約台幣12000元）來幫助她購買防疫物品，賴女緊張地向警方表示，「他說他那裡因為新冠病毒肺炎影響急需救命錢，讓我匯款好不好？」

警方了解狀況後，隨即向賴女解釋這是典型網路交友詐騙手法，並以實際案例分析給她聽，才說服賴女打消匯款念頭。警方也提醒，「在網路上遇到有人要借錢，一定要非常小心的查證才行。」

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(中時電子報)