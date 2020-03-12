長榮前空服員郭芷嫣，被爆出在空服員群組中要在機師餐裡頭加料，結果被長榮航空解僱，郭芷嫣申訴不當裁決到勞動部，裁決12日出爐，郭芷嫣稍早也在臉書曝「勞裁輸了」！
目前在桃園市空服員職業工會工作的郭芷嫣，去年在空服員群組中要在機長餐中加料、電爆同事等語言，長榮航空將她以「恐嚇公眾」、「妨礙飛安」為由解僱。
郭芷嫣2月13日時，也為此事在臉書發表心聲，表示這半年來面對無數網友無情公審，獵巫式的霸凌行為，也讓她決定採取法律途徑，能不能回到長榮復飛，就待勞動部裁決出爐。
判決今天出爐，根據判決書指出，郭芷嫣企圖在機師餐「加料」也嚴重影響公司，在群組上的發言遭轉傳成為公開訊息，也對飛安造成重大影響，故判長榮航空解僱有理。
對此，郭芷嫣在社群平台上公布裁決結果，僅以短短簡單2句話帶過，「跟大家報告一下，我的勞裁輸了。謝謝大家這陣子的關心，以上」。不過，郭芷嫣事後已請空服會工會轉達，後續救濟將和工會、律師討論再做決定。
根據空服員工會表示，郭芷嫣感謝勞動部委員們這段時間付出的時間和精力，她也知道爭取勞權這條路永遠不輕鬆，「後續救濟將和工會及律師們討論後決定，我不會放棄」。
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(中時電子報)
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