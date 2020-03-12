新冠肺炎疫情尚未趨緩，高市小港醫院力推社區據點視訊防疫，選定小港區公所、小港警分局、鳳興里為試辦單位，針對新冠肺炎各項訊息，提供單一窗口視訊或書面服務，讓民眾免於恐慌，未來將視成效推廣至小港區38個里。

為減少民眾感染風險，小港醫院提出結合「衛政、民政、警政」等系統，建立跨領域區域聯防。醫院屬衛政系統，負責提供良好防疫措施與衛教，民政系統如區公所、里辦公處，透過這套系統，更可精進服務民眾之防疫措施；警政系統在未來若社區疫情爆發時，可提供警察詢問個人防疫資訊，以及大幅提升執行防疫勤務之安全。

小港醫院長郭昭宏表示，「社區防疫網」為此次核心概念，特別選定小港區公所、警察局小港分局及小港區鳳興里為試行單位，若員工及里民對於武漢肺炎的各種訊息，搞得霧煞煞或不敢進醫院進行藥物諮詢，可透過該單位之窗口提出問題。

小港區公所區長李元新說，近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染等，感謝小港醫院提出社區防疫網之概念，當區公所對於清潔消毒有疑問，透過港醫團隊在視訊中示範，醫護人員在視訊中令人倍覺親切。

小港醫院感染科主任張科表示，院方有提供平板等視訊設備、通訊軟體下載，讓醫院、區公所、警察、里長，這個跟1922不一樣，醫院每周會提供一個時段，有固定值班人員回答疑問；有些事情無法用言語描述，用視訊方式可以補強。

鳳興里長洪富賢也肯定這項新政，他認為，這個系統很方便，尤其大林蒲離醫院有段距離，可以透過視訊諮詢問題，畢竟現在是非常時期，大家也盡量不會去醫院。

(中時 )