67歲的好萊塢知名監製哈維韋斯坦（Harvey Weinstein）3年前被揭發性騷、性侵女星、女性電影工作者，遭超過80名女性指控惡行，就連好萊塢大牌女星「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）都曾出面指證，他的惡形曝光後，也掀起全球反性侵、性騷擾的「#MeToo」運動。哈維韋斯坦當地時間11日被判處有期徒刑23年，曾在好萊塢風光的他，人生下半場恐在監獄度過。

哈維韋斯坦一共被以性侵5項罪名遭起訴，上月26日陪審團裁定三級強暴和一級不法性行為罪名成立，紐約法院當地時間11日則判處他23年有期徒刑，讓6名受害者情緒激動地相擁落淚，《紐約時報》更形容，哈維韋斯坦被判入獄是「#MeToo」運動的重要里程碑。

哈維韋斯坦當天乘坐輪椅出庭，出庭前仍表示自己以為和對方是兩情相悅，對發生在自己身上的事情感到困惑，更牽拖「相信男人們面對這些問題會一樣困惑」，頑強不認罪。不過他也向出庭作證的6名女性表達歉意，並說：「我真的努力讓自己變成一個更好的人。」當法官宣判哈維韋斯坦得入獄服刑23年時，他的律師則抗議司法不公，預告會進行上訴，而哈維韋斯坦隨後被上銬帶離法庭，之後將轉往紐約一座監獄服刑。

(中時 )