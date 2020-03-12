近期全球股市受到兩大利空事件干擾：新冠肺炎疫情全球持續升溫、阿拉伯提高產能引發國際油價崩跌，使得整體市場投資氣氛較差。不過，外資雖大幅賣超，但外資持有約4成台股，價值約16兆元，以今年累積賣超超過2,000億元計算，賣出金額不到整體的1.5％，研判僅是因應國際情勢所做的部位調整，主力持股仍在，投資人不必過度恐慌。

兆豐臺灣藍籌30ETF經理人周彥名表示，根據研究機構預估，台股今年整體股利率可達4％，相較香港、大陸、南韓，各約3.5％、2.6％、2.6％而言，在亞洲地區仍位列前段班，對外資法人仍較具吸引力。尤其現在疫情恐慌，美國又持續降息，在全球低利環境下，法人資金也很難找到安全落腳處，因此台股仍將是較為優先的選擇。

周彥名指出，兆豐臺灣藍籌30ETF採用策略選股，篩選條件包括流動性、營運穩定性、獲利能力、分配股利等，精選出體質較佳、股利優質的公司後，再選取市值前30大標的，以此兼顧成長性、高股利、安全性等特質。這檔ETF在市場環境不好時，有高股利率作為保護傘；在行情轉佳時，也有向上的爆發力，因此可真正稱得上具有攻守兼備的特性。

周彥名指出，除了上述優點外，兆豐臺灣藍籌30ETF還有一個最大的優點，就是目前股價仍相對低，入手成本不貴。對於社會新鮮人或小資族而言，這是一個還能負擔的價位，從1張、2張開始，定期定額投入，趁早培養儲蓄的習慣。買不起大立光、台積電，但買得起藍籌30，對於人生的財富及早規劃，才能預定未來財富自由的康莊大道。

(工商 )