宏正(6277)今舉辦線上法說會，宏正2019年合併營收50.33億元，年減2.7%，毛利率60.37%，毛利率優於2018年，年增1.54個百分點，營益率15.43%，年減0.62個百分點，稅後純益7.23億元，年減54.1%，因前年認列處分信驊(5274)股票，業外挹注6.69億元，導致基期較高，去年每股純益則為6.05元。股利政策方面，財務長暨發言人陳健南表示，去年現金股利配發率約9成，每股擬配5.3元現金股利，將保留部分現金在帳，以因應今年包括疫情不確性、結盟併購考量、自動化機械購置以及分散研發據點，強化台灣的研發團隊。宏正去年總資產為66.5億元，其中有23億元的現金部位，年增約11%。

陳健南表示，去年因貿易戰持續評估東南亞設進度，加上近期受新冠肺炎疫情影響，最快本季就會決定在泰國設廠，估相關建廠、設備進駐需花1年時間，正式完工投產將落在明年第1季。展望今年第一季營收可望優於去年同期。

陳健南表示，目前宏正僅中國、台灣兩地生產據點，生產營收比重約6:4，產值比4:6，因應貿易戰以及新冠疫情，今年將決定在東南亞第三地設立新的生產據點，而宏正在泰國有閒置土地，因此目前在泰國設廠機率最大。

陳健南進一步指出，未來會將中低階產品分散在中國、泰國廠生產，台灣方面則會持續加重高階產品生產比重，去年底也投入5000-6000萬元，在台灣廠區進行小幅擴產，預計上半年就會完成。

宏正可搭上此波「宅經濟」的產品包括：KVM早可以遠端操控，工程師可在遠端進行機房管理工作；智能會議室提供企業遠端上班；以及多功能直播機等。

(時報資訊)