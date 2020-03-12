據全球房地產交易量獨立分析機構Real Capital Analytics(RCA)發布數據顯示，在2019年亞太區不動產投資交易量排名中，仲量聯行再度榮登第一。回顧去年，仲量聯行共促成了高達276億美元的投資交易，市佔率高達30％，其中，辦公室、飯店、公寓等三大組合交易項目佔據第一，成為亞太市場領軍者。

仲量聯行亞太區投資部執行長Stuart Crow表示，榮登RCA排名首位，對於仲量聯行而言是重大成就，這充分認可，亞太投資部的團隊努力及深入專業。憑著我們的專業團隊及國際資本經驗，我們將持續保持亞太第一投資顧問的聲譽。

除了在亞太區榮獲第一，在台灣也穩居市場領導地位。RCA依據交易量排名，仲量聯行自2014年起蟬聯冠軍，而2019年更創下完成超過300億元台幣不動產交易的紀錄。仲量聯行董事總經理趙正義表示，仲量聯行最早投入台灣市場並且在地深耕，今年已邁入40周年，重大交易均可見仲量聯行的身影，2019年是亞太地區商用不動產創紀錄的一年。

仲量聯行資深副總吳瑤華表示，近幾年，仲量聯行成功協助許多大型上市公司購置及處分不動產，尤其是許多國內知名企業，指定仲量聯行為其尋找最適合的企業辦公總部，來作為企業永續經營的基地。仲量聯行將持續與客戶密切合作，分享豐富經驗、提供專業諮詢服務，並滿足投資需求，進而讓台灣的商用不動產市場更為活絡。

(時報資訊)