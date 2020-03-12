屏東一名黃姓老翁中風多年，長期臥病在床，無法打理生活事務，請求2位女兒負起扶養義務，女兒們則提出年幼時父親曾對她們家暴，及目前經濟狀況不好，拒絕撫養。但法官發現老翁在日記裡文字內容充滿對女兒的關愛，不像是個不負責任的父親，認為女兒得支付父親扶養費。

黃翁結2次婚，與前妻生下2個女兒，再婚後又生下兒子，目前兒子還在就學。黃翁中風，雖有通過申請被政府列為中低收入戶，每月都有補助，現任妻子還是無法負擔所有支出，以致經濟陷入困境，因此向法院聲請，希望可以由2位女兒一起承擔黃翁的營養保健品及藥物等生活開銷。

但女兒們聲稱父親在年幼時家暴，使他們身心靈受創，對於父親離婚後對她們不聞不問，加上目前自身經濟狀況也不好，因此拒絕撫養。不過法官發現黃翁平時有寫日的記習慣，當中發現文內有滿滿對女兒的關愛，經詢問相關證人，法官認為黃翁不是個不負責任的父親。

經由臺灣屏東地方法院審理後，扣掉每月可領的中低收入戶補助外，2位女兒每月應負擔5至7千多元不等的扶養費。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)