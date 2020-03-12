台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網「momo綠色生活館」開館近一周年即繳出亮眼成績，訂購數顯著上升，成長幅度近1.5倍，業績年增突破1倍，平均訂單金額也持穩健成長趨勢。

民眾減少化學負擔的環保意識抬頭，momo購物網於2019年3月開設「momo綠色生活館」，以友善土地、環保永續為選品原則，精選3,500多項綠色商品，其中不乏通過有機農產品驗證、無農藥殘留檢驗、無動物實驗、環保標章等認證的優質產品，包括在地小農蔬果、天然飲品、有機美妝保養、環保購物袋、天然居家洗潔等，開館近一周年即繳出亮眼成績，訂購數顯著上升，成長幅度近1.5倍；業績年增突破1倍；平均訂單金額也持穩健成長趨勢。

富邦媒表示，momo購物網分享，食品汙染問題頻傳，消費者對於食安議題越發重視，帶動標榜有機、天然的食品與飲品持續熱銷，佔綠色生活館內銷售近60%，人氣商品如無額外添加的有機鮮枸杞原漿及濃豆奶、100%天然食材製成的BeyondMeat未來漢堡排等。

近年綠色風潮也從飲食也延伸至居家生活中，讓有機天然風潮延伸至居家生活中，像是0歲新生兒就可使用的有機潤膚乳液、無添加非必要化學成分的天然咖啡因養髮液、使用天然油脂製成洗劑的植物油脂水晶肥皂洗衣液，低敏不刺激且不傷衣物纖維，皆廣受消費者青睞，在政府減塑政策的推行下，環保吸管、飲料杯套等環保減塑商品，亦是消費者重點選購商品。

(時報資訊)