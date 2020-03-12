歐美新冠肺炎疫情大爆發，重創歐美消費市場，美系外資下修蘋果iPhone今年及明年銷售預估，蘋果供應鏈—大立光(3008)、玉晶光(3406)、穩懋(3105)及臻鼎-KY(4958)均遭外資賣超，穩懋、玉晶光及臻鼎-KY股價以跌停作收，大立光亦失守4000元關卡。

世界衛生組織(WHO)正式宣布新冠肺炎進入「全球大流行」，引發全球股市重挫，美系外資亦針對新冠肺炎疫情發布最新報告，將2020年全球GDP增長預期從2.8%下調至2.2%，並將其iPhone部門2020年及2021年銷售預測下調8%及4%。

受到外資調降iPhone銷售預估及全球股市重挫影響，今天蘋果供應鏈慘遭法人大舉減碼，其中穩懋遭三大法人賣超1834張，玉晶光遭減碼747張，臻鼎-KY遭外資大賣2163張，外資亦減碼大立光470張，致使4家公司今天股價均重挫作收。

(時報資訊)