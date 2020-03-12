義大利成為大陸以外，新冠肺炎確診與死亡人數最多的國家，超越了與大陸相鄰韓、俄等國，與大陸關連並不密切義大利為何會至此慘狀，一開始大家認為是大陸觀光客帶來的，但該國首爆病例卻是來自義北的工業小鎮Prato小鎮，非觀光區。此時大家才注意到這個小鎮聚集了約6萬來自溫州的大陸勞工，正為義大利知名的精品包、服飾等，加工貼標，完成「Made in Italy」的最後一哩路。

人們使用蘋果手機時，並不會在意背後的「Made in China」標韱，但精品包、服飾卻不同，「Made in China」卻會讓品牌的價值大減，成為消費者眼中「山寨貨」、「A貨」，即使這真的是原廠設計委託代工的，如同蘋果的做法一般。

精品一般行銷手法都是會講述該品牌曾有過相當輝煌的歷史，甚至可能曾是王室指定的御用產品，而這個品牌也一直保留著這個優良傳統，都是該國工藝精湛匠師一手打造。但實質上，在全球分工時代，所謂的「Made in XX國」，早已是不可能任務，這其中關鍵有兩點。

一是歐洲的環保規範越來越嚴苛，精品包的皮革的加工鞣製、服飾的染色是很難符合新的環保規範，業者只有外移。第二是更大影響是，工藝精湛匠師越來越少，也越來越昂貴，精品包要全部製程在國內生產，已是越來越不可能，但又要符合所標榜的「Made in Italy」，一個變通的做法，就是把大陸工人請來義大利，完成最後一哩的生產之路，而這最後一哩倒底做了多少，這又是一個不能說的秘密。

至於這些來自溫州的工人是不是真的把新冠肺炎帶進義大利，目前最新的研究是來指向病毒可能是從德國慕尼黑傳入。

(中時電子報)