敗訴判決出爐後，郭芷嫣在臉書社團PO文告知結果，並感謝大家支持 (圖／翻攝自臉書一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels)

長榮去年6月爆發空服員集體罷工事件，期間因曾幫噁白男擦屁股的空服員代表郭芷嫣，當時在LINE群組中，揚言要幫反罷工機師的食物「加料」，因此遭到開除，郭芷嫣提起不當解雇訴訟，今天(12日)下午勞動部判決出爐，郭芷嫣敗訴，確定無法回到長榮。事後郭芷嫣僅低調回應25字。

敗訴結果出爐後，郭芷嫣在臉書《一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels》PO文：「跟大家報告一下，我的勞裁輸了，謝謝大家這陣子的關心，以上」，社團內的網友看到後紛紛回應：「勞動部可以改名資動部了」、「在台灣勞永遠是輸家」、「小蝦米還是贏不了大鯨魚」、「別放棄，快去跟法院申訴」、「去星宇吧」，但也有不少看到新聞的網友評論：「正義必得伸張」、「當然的，不然以後誰敢坐她飛機」、「今年司法判決最正確的一次」、「可憐哪」。

勞動部判決書指出，加料事件嚴重影響飛安，造成許多民眾因此退票，甚至有人將此事投訴到美國運輸部，導致美國政府來函長榮要求說明。郭芷嫣敗訴後，長榮航空也回應「感謝勞動部」，讓公司及旅客免於飛安疑慮與職場霸凌，做出正確的判決。

(中時電子報)