台北101大樓今（12）宣布，為提供該大樓1萬3千名租戶更好的服務與用餐便利性，攜手國內知名食品及餐飲集團大成，一口氣導入該集團旗下五大餐飲品牌，包括〈勝博殿〉、〈中一排骨〉、〈檀島咖啡〉、〈巴黎15〉及熟食專賣店〈吉福雞舖〉五大品牌，在101大樓35樓Sky Park空間提供租戶餐食服務！

台北101表示，以「垂直社區」為概念、專為台北101租戶所打造的35樓Sky Park公共空間，原先就有引進牙醫、銀行、洗衣店、SPA、共享辦公室等多元服務設施，此次導入大成旗下五大餐飲品牌，除了提高租戶用餐的便利性外，正好近期因應防疫需求增溫，可大幅降低租戶外出用餐的群聚風險。

不僅如此，台北101也強調，該大樓繼去年獲美國「世界高層建築與都市人居學會」（CTBUH）頒贈「全球50最具影響力高層建築」殊榮外，同時也是全球綠能建築最高分的「LEED 4.0 白金級」高樓，在餐食空間上也積極推動使用「非拋棄式」餐具，跟大成集團共同打造永續綠色美食空間！

值得一提的是，這也是大成集團首次集結五大餐飲品牌，同時進駐商辦大樓，這五大品牌各具特色，從日式、台式、港式、歐式都有，有便當、甜點、咖啡、三明治、燉飯，甚至還有油雞、燒臘、涼菜、滷味等，部分品牌還提供台北101專屬餐點、菜色或優惠價格。

據業者介紹，〈勝博殿〉跟〈中一排骨〉分別以日式豬排、台式排骨飯聞名全台；而大成去年積極展店的〈檀島咖啡〉主打香港道地的招牌甜點「檀島酥皮蛋撻」及「檀島咖啡」，讓101租戶不用特地飛到香港，輕鬆到35樓sky park空間即可享用。

另，大成旗下〈巴黎15〉源自法國藍帶主廚馬尾創立的「十五區法式烘焙」品牌，後來跟大成攜手合作，以「巴黎十五」連鎖店的形式發展，此次進駐台北101 Sky Park，也特別推出101限定系列餐點，例如選用大成安心豬里肌肉的「招牌松露牛肝菌野菇燉豬里肌飯」，以及巴黎十五特製「club sandwich」及嚴選岩島成湯種吐司三明治早餐。

此外，大成旗下熟食專賣〈吉福雞舖〉則主打一條龍安心熟食專賣店，是大成集團第一個從飼料源頭就開始控管的熟食店鋪，以店內最熱銷的「玫瑰油雞」為例，就是採用道地台灣味的紅羽土雞，雞肉肉質鮮美扎實；同時，吉福也販售港式燒臘燒味，及各式美味涼菜、滷味等。

(工商 )