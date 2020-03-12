台灣3級學校2月25日開學後每日耗費不少人力為學童量測體溫，新冠肺炎防疫進入長期抗戰，部分學校自行購買紅外線顯像儀取代額溫槍量測，台南市教育局12日發文，將統一補助全市44所千人以上大校採購紅外線儀器，基層學校鬆口大呼「終於可大幅降低量測人力」。

台南市3級學校開學已半個月，各校每天都需要安排老師到學校各門口為進校的學生量測體溫，大校每天平均動輒需要10位老師當量測人力，擔任量測的老師可以比照導護工作有補休制度。

學生數多的大型學校每天耗費在量測體溫的時間太長，卻苦於沒有足夠儀器補助。防疫工作進入長期抗戰，有學校擔心梅雨、颱風季節緊接而來，希望減少排隊與一對一量測的情況，保護學生安全同時降低量測人力。

因應未來天候不佳，為了縮短量測的時間與人力，台南市率先統一調撥近400萬特別補助，12日發文，台南市共44所學生人數超過1000人的大校，每校可獲撥9萬元經費採購紅外線顯像儀，未來大校有先進系統加快體溫量測，不用再一對一用額溫槍量測與紀錄。

部分大型學校表示，防疫戰時間拉長，學校量測體溫勢必耗費不少人力與時間成本，有了防疫新利器，大家都可輕鬆不少。

(中時 )