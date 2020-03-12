擁有好山好水好空氣等天然優勢的宜蘭，生活步調相較其他大城市來說緩慢許多，每次一到假日，常常會有外縣市旅客來到這裡度假，藉以紓解身體與心靈上的疲憊，好好地放鬆一番。還有許多住戶，因為眷戀宜蘭清新的空氣和明媚景色，選擇在這裡置產，利用周末假日前來居住，甚至長期定居於此。為了滿足愛上這片土地，喜歡居住在宜蘭的朋友，合田開發股份有限公司特別禮聘國內外知名吳非士建築師團隊操刀設計，推出四層樓高「碧蘭溪城」養生溫泉住宅新建案，讓休閒度假般的日常生活不再只是奢華的夢想，而是即將實現的未來式。

標榜「頭城交流道 礁溪第一站」 碧蘭溪城兼顧生活品質與交通便利

碧蘭溪城座落的地點在宜蘭縣頭城鎮北宜路上，從頭城交流道一下來即可抵達目的地，稱它為礁溪第一站一點也不為過，開車45分鐘即可抵達台北。不過即使交通便利，仍然可以維持碧蘭溪城清新舒適的生活品質，其原因就在於它遠離了礁溪市區的喧囂，避開過度擁擠、四處林立的高樓大廈。開發團隊以打造一個結合度假、休閒與養生的住宅為宗旨，於是催生出碧蘭溪城這個有如世外桃源般的新建案。

碧蘭溪城景觀極佳，對外可以遠眺蘭陽平原的蒼翠景致，讓居住於此的住戶徹底放鬆，重新湧出源源不絕的活力，因此主打的客群即為「對於緊湊生活步調以及高度生活壓力感到厭倦的都市人」，他不限於某個地域，而是取決於處在相同心境的族群，只要你想逃離嘈雜的都市生活，不論你是台北人、台中人、台南人甚至是香港人，碧蘭溪城絕對是你心目中的香格里拉。

小坪數高效能房型規劃 碧蘭溪城飯店式管理使安全無虞

小坪數高效能房型規劃，讓入住碧蘭溪城有如度假一般。(圖片為本報攝)

碧蘭溪城主要有18坪1房、28坪2房兩種房型，一樓特別設計每戶挑高4米2的超值空間，即使一家人在小坪數屋內也不嫌擁擠。碧蘭溪城樓層規劃為地上四層、地下兩層，而且擁有豐富的設施供住戶使用。而在安全管理上則採用智能居家保全系統，搭配隱密性高的電子門鎖，並附有包租、代管等物業服務，有如飯店般的管理讓住戶安心。

整體區域布局方面，碧蘭溪城第一期規劃為打造一座溫泉養生休閒渡假宅，第二期則將加入微四星級飯店式溫泉會館，並且在一樓進駐餐廳和咖啡館，提升區域內生活機能與便利性。

低總價入主碧蘭溪城 預售開跑即有亮眼表現

碧蘭溪城標榜總價699萬起，親民實惠的價格讓不少人趨之若鶩，因此甫在預售階段即交出銷售三成的漂亮成績單，相信在搭配第二期溫泉會館推出後，將成為新礁溪休閒生活的新特區。

接待會館：宜蘭縣頭城鎮北宜路一段30號旁(頭城交流道一下來就到)

洽詢電話：02-23568000

(中時電子報)